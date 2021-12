Après Dour, c’est au tour de Honnelles de prévoir la création d’une régie de quartier pour 2022. Un Service d’Activités Citoyennes (SAC) à orientation rurale ouvrira ses portes en janvier pour permettre l’insertion socioprofessionnelle d’un particulier dans ce secteur de travail. La régie de quartier participera également à la redynamisation de certains quartiers en y impliquant les habitants. La mise en place de ce nouveau service a été rendue possible grâce à l’asbl Fees.

Cette nouvelle régie de quartier s’articulera selon deux axes régissant ses activités. "La régie de quartier permettra l’insertion socioprofessionnelle des particuliers en les amenant à définir un projet de vie active via un encadrement social et technique", indique la commune de Honnelles. "La redynamisation des quartiers sera également au cœur de ses objectifs. Les habitants auront ainsi l’occasion de s’impliquer dans le cadre de vie de leur quartier pour qu’il devienne un lieu de proximité ouvert à la population locale. Des événements seront organisés en ce sens."

Les Services d’activités Citoyennes (SAC) de cette nouvelle régie de quartier seront axés sur l’orientation rurale. Une préformation d’un an dans ce secteur d’activité sera proposée aux volontaires. Les partenaires principaux permettant un suivi global sont le CPAS, le Plan de Cohésion Sociale ainsi que BH-P Logements. Ils agiront sur le territoire de Quiévrain et Honnelles.

Les régies de quartier s’adressent aux demandeurs d’emploi âgés de 18 à 67 ans ayant un intérêt pour l’entretien des espaces verts ainsi que pour le maraîchage. L’asbl Fees disposant de plusieurs SAC, l’un à Hensies et l’autre à Boussu, il sera également possible de prétendre à un métier du bâtiment. Des contrats F70 bis du Forem seront signés par les demandeurs. Ils comprennent une assurance "responsabilité civile" et "accident de travail", une prime d’un euro brut de l’heure ainsi qu’une formation de 35 h semaine sur le terrain. Les frais de déplacement et de prise en charge d’enfants seront également compris.

Les personnes intéressées par ces formations peuvent contacter le 0499/905.708 ou envoyer un mail à l’adresse : m.thibaut@asblfees.be. Il est également possible de s’adresser directement au CPAS de Honnelles.