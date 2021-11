Après l’octobre rose, c’est au tour de la soirée rose d’avoir lieu à Dour. Alors que cette première initiative avait pour but de lutter contre le cancer du sein, ce deuxième événement va, lui, permettre de récolter des fonds au profit des enfants malades. La soirée, organisée par Children’s Dream by Elégance 13 en collaboration avec Frédéric Noël, sera accessible dès ce samedi 19 h pour les femmes. Un spectacle de Chippendales leur sera proposées avant que les hommes ne puissent les rejoindre dès 22 h. Les bénéfices de la soirée permettront de réaliser les rêves de plusieurs enfants malades.

La générosité va donc bon train ces dernières semaines à Dour. Après avoir permis de récolter plus de 11 000 euros au profit de la recherche contre le cancer du sein, c’est au tour des enfants d’être mis au cœur des préoccupations. Une soirée va en effet être organisée ce samedi par Children’s Dream by Elégance 13 en collaboration avec Frédéric Noël. Cette association permet "l’organisation d’événements dans le but de réaliser les rêves des enfants malades."

C’est en ce sens que cette soirée sera organisée. Les bénéfices permettront à l’organisation de mettre davantage d’activités en place pour les enfants atteints de maladie. Au programme de ce samedi : entrée dès 19 h pour les femmes qui pourront profiter d’un spectacle de Chippendales avant que les hommes ne viennent les rejoindre à partir de 22 h pour profiter du show mis en place par le DJ Joss Mendosah. Le prix d’entrée à cette soirée rose s’élève à 10 euros pour les hommes et 25 euros pour les femmes qui incluront également le spectacle et une coupe de champagne.

Les réservations sont d’ores et déjà possibles par téléphone au 0470/71.38.93 ou sur la page Facebook de Children’s Dream by Elégance 13. La soirée rose se tiendra sur le site du Belvédère de Dour situé chemin des Croix, 1 à Dour. "Nous vous demandons de bien utiliser les différents parkings", indique Frédéric Noël, co-organisateur de l’événement. "Le covid safe ticket sera obligatoire pour pouvoir participer à la soirée rose."