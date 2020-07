La ministre du tourisme, Valérie De Bue (MR), a décidé d’octroyer plusieurs subventions pour les attractions touristiques de la Province de Hainaut. Au total 260 000 euros sont prévus pour quatre projets hennuyers dont 200 000 euros rien que pour celui de Dock 79. Une superbe nouvelle pour le parc de loisirs de Tertre qui utilisera cette subvention pour deux projets.

Il s'agit d'une part de son nouveau trampoline park qui a été construit il y a quelques mois et qui vient d'ouvrir ses portes ; d'autre part l’aménagement d'un nouveau parking associé à l’attraction. Le trampoline park s’étend sur plus de 1000 mètres carrés et propose différentes zones ludiques, toutes extrêmement sécurisées afin d’éviter le moindre accident. Ce parc de trampoline s'ajoute à l'offre déjà riche de Dock 79 qui propose du téléski nautique, de l’accrobranche et un vaste aquapark.

Pour Valérie De Bue, "ce projet permet une offre touristique qui s’adapte, se renouvelle et innove pour répondre aux attentes des touristes. Il s’intègre dans un tourisme qui se veut plus durable, plus attractif et moteur de tout un écosystème."