Le Dolce Grill dispose notamment d'une terrasse chauffée.

L'été s'annonce chaud sur nos terres et bon nombre de Belges ont prévu de ne pas lever l'ancre pour les vacances. De quoi redonner des couleurs, après de longs mois de confinement, aux établissements horeca qui disposent d'une belle terrasse pour savourer les douceurs estivales.



Installé le long de la route de Bavay à Frameries, le Dolce Grill dispose de plus d’un argument pour séduire les fines bouches. Ouvert depuis 2009, le steakhouse mise sur une carte aussi variée qu’appétissante. "Nous sommes spécialisés dans les grillades mais nous proposons également des pizzas, du poisson et, en saison, des moules", expliquent Massimo Cravotta et Lirio Anzalone, les deux gérants.

La grande spécialité ? L’entrecôte, qu’elle soit australienne, américaine, uruguayenne, irlandaise ou écossaise. "Tous nos produits sont frais, nous sommes livrés chaque jour. Et tous nos desserts sont faits maison." Une diversité et une qualité de produits qui permet à l’établissement d’attirer un large panel de clients et de ravir les papilles sept jours sur sept (à l’exception du samedi midi), sans fermeture annuelle.

"La période de crise n’a évidemment pas été simple mais on se bat et on travaille. On a senti que les gens avaient l’envie de revenir au restaurant, même si l’on a ressenti plus de réticence du côté des plus de 50 ans." Et ce malgré les nombreuses mesures de précaution prise. Outre la mise à disposition de gel, l’établissement privilégie une distance d’1,5 mètre entre chaque table, s’est doté de vitres de plexiglas et a misé sur des menus directement imprimés sur les sets de table.

Côté capacité d’accueil, le restaurant s’en sort plutôt bien, même s’il a fallu sacrifier certaines tables. "Nous sommes passés de 140 couverts à 95. En terrasse, nous disposions d’une capacité de 110 couverts. Aujourd’hui, nous tournons autour de 65." Ouverte dès le mois de mai jusqu’au début du mois d’octobre, la terrasse du Dolce Grill est the place to be lorsque le soleil brille. Et pas de panique pour les plus frileux, des braséros et des plaids sont mis à leur disposition.

"Dès qu’il fait bon, le téléphone chauffe. Et en cette période, le fait d’être à l’extérieur en rassure également beaucoup." Reste donc à espérer que la météo belge soit au rendez-vous en cette période estivale !