Le confinement avait permis de limiter le nombre d'accidents en cet endroit.

Confinement oblige, les automobilistes étaient moins nombreux sur les routes et le nombre d’accidents de la circulation survenus au niveau de la sortie d’autoroute de Saint-Ghislain, qui coupe la N547 venant de Tertre, avait drastiquement diminué. Ce mardi matin malheureusement, alors que chacun reprend progressivement ses habitudes, les lieux ont une nouvelle fois été le théâtre d’un impressionnant carambolage.

Un véhicule s’est en effet retrouvé sur le toit. Plusieurs ambulances ont été envoyées sur place. La police était également présente afin de réguler la circulation et de procéder aux constatations d’usage. Ce nouvel accident démontre une fois de plus que les lieux sont particulièrement accidentogènes, malgré les nombreux marquages au sol et la signalisation renforcée à l’approche du carrefour.

Rappelons qu’un giratoire doit être construit pour sécuriser les lieux. Ce dernier se fait cependant attendre : pour ne pas ajouter du chaos au chaos dans une région où les chantiers se sont accumulés ces derniers mois, il avait été décidé de revoir le calendrier et de repousser l’échéance.