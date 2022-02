C’est une vague de vols dont se serait volontiers passé l’administration communale de Quévy. Un peu partout dans l’entité, des panneaux de signalisation ont en effet été dérobés par l’un ou l’autre malfrat, probablement en quête d’argent. S’il arrive que certains panneaux soit en effet subtilisé à l’issue d’une soirée trop arrosée, l’ampleur du phénomène laisse plutôt penser à l’intervention de voleurs de métaux.

© D.R.

"Ils peuvent valoir un peu d’argent à la revente, nous supposons donc que c’est lié à cela", explique Vincent Wambersy (MR+), échevin en charge de la mobilité et des travaux. "On parle d’une dizaine ou d’une petite vingtaine de panneaux, souvent dans des endroits tranquilles, où il y a peu de surveillance. Visiblement, ces vols ont été commis en toute discrétion. Personne n’a rien vu ni entendu."

Pour l’échevin, il est important de rappeler que ces vols peuvent avoir de fâcheuses conséquences. "C’est plus grave que ça en a l’air car ces panneaux ne sont pas là pour décorer. Il en va de la sécurité des automobilistes." Au-delà des panneaux de signalisation qui rappellent la limitation de vitesse en vigueur, certains avertissent d’un danger immédiat. "Ils n’ont évidemment pas fait la moindre distinction entre tel ou tel panneau, ils ont pris tout ce qu’ils pouvaient prendre."

Aujourd’hui, les remplacements sont en cours mais certains piquets sont encore nus, dépouillés de leur signalétique. "C’est un coût pour la commune et du travail supplémentaire pour les services communaux. Nous ne pouvons pas être partout mais nous demandons à chacun d’être vigilant et de signaler d’éventuels comportements suspects." On précisera par ailleurs que les auteurs, s’ils sont identifiés, pourraient être poursuivis au pénal.