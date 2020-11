Le week-end aura une fois de plus été chargé pour les agents de la zone de police boraine, mobilisés dans une opération de contrôle dans les commerces de nuit de la région. Ce sont les policiers de la section Ecofin du service d’enquêtes et de recherches, appuyés par le service environnement et des représentants sociaux qui ont mené cette dernière. Soit un total de 10 policiers et une dizaine de délégués de la Région wallonne, de l’ONSS, du contrôle des lois sociales, de l’ONEM, des douanes, de l’Afsca et du SPF Santé.

L’opération a débuté samedi à 15 heures pour se terminer quelques heures plus tard, à 21 heures. 11 commerces ont été visités et plusieurs infractions relevées. L’Afsca a dressé trois PV pour non-traçabilité des produits et donné un avertissement pour un frigo qui devrait être dégivré. Au niveau du SPF, trois PV pour non-respect des mesures covid ont été dressés (absence de gel pour les clients, pas d’affiche reprenant les mesures en vigueur ou le nombre de personnes autorités simultanément,…).

Trois avertissements ont été formulés pour non-respect des mesures tabac et CBD et plusieurs produits ont été saisis, à savoir des paquets qui n’étaient plus conformes à la législation des "paquets neutres." Les équipes des lois sociales ont quant à eux formulé trois avertissements pour non-respect du règlement de travail. Enfin, au niveau des douanes, deux PV pour des boissons dont la traçabilité n’était pas possible ont été dressés.

D’autres opérations du genre seront encore mises sur pied prochainement.