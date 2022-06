Pour les écoles de danse, le mois de juin rime souvent avec spectacle de fin d’année. Mais à Virtuose Lab, on aime sortir des sentiers battus. Alors, quitte à faire un gala, autant proposer une expérience inédite. Ce week-end, au cœur du Borinage, dans la salle omnisport de l'école communale de Wasmuël, quelque 150 danseuses et danseurs vont ainsi proposer un show immersif, "360° clair-obscur".

Ce pari un peu fou est né avant tout d'un coup de cœur pour cette salle omnisport. "C’est une histoire incroyable et une expérience inouïe", explique d’emblée Alessia Dal Bo, directrice de l’école de danse montoise Virtuose Lab. "Nous cherchions un endroit original pour le gala de notre école de danse et cet espace a été un vrai coup de cœur !" À la suite de cette visite, convaincue des possibilités incroyables qu’offre l’espace, Alessia Dal Bo réunit ses professeurs et chorégraphes pour partager son idée de transformer l’intégralité du spectacle en expérience immersive.

Le choix des lieux dope la créativité des danseurs. L'idée de retrouver le public après deux années covid fait le reste. "Quel bonheur pour nous tous de pouvoir monter à nouveau sur scène ! Cette joie est décuplée par la possibilité, cette année, de libérer encore plus notre créativité pour proposer une expérience totalement originale dans la région de Mons-Borinage", se réjouit Alessia Dal Bo.

Avec "360° clair-obscur", Virtuose Lab crée et produit un show à 360 degrés où les danseurs sont immergés dans le public qui devient partie prenante. Pendant près de 2 heures, les participants plongent au cœur du récit qui promet de transporter les regards, les corps et les émotions au rythme des chorégraphies.

Virtuose Lab a été fondé en 2018 par Alessia Dal Bo. Passionnée de danse depuis son plus jeune âge évidemment, la Montoise est aussi médecin généraliste diplômée de l'ULB, hypnothérapeute, aromathérapeute ou encore art-thérapeute. La danse prend donc une dimension toute particulière au sein de Virtuose Lab et apparaît comme un art de guérir pour aider l'être humain dans sa globalité. Dans le cadre de "360° clair-obscur", une séance citoyenne gratuite sera d'ailleurs organisée exclusivement pour les membres d'associations locales et de maisons de repos de la région du Borinage.