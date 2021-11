Le 3 décembre prochain, le ministre de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), répondre à l’invitation du comité la Nature sans Friture, opposé au projet du groupe Clarebout à Frameries. La commune et les riverains espèrent en effet sensibiliser le ministre à la nécessité de valider une modification du plan de secteur afin qu’aucune entreprise lourde ne puisse s’installer sur le site Donaire, proche d’habitations.

Plusieurs élus seront également présents : le bourgmestre de Frameries, le bourgmestre de Mons, la bourgmestre de Quévy, la députée-bourgmestre de Jurbise, les député framerisois et montois Manu Disabato et John Beugnies. Une absence a cependant fait grincer des dents, du côté des citoyens: celle de Georges-Louis Bouchez, élu montois et président du MR. Pour des raisons d’agenda, ce dernier a en effet fait savoir qu’il ne pourrait être présent le 3 décembre prochain.

"Les citoyens de la région attendent qu’il les soutient et les accompagne lors de la visite de monsieur Borsus", souligne Florence Defourny au nom du comité. "Le ministre prendra une décision importante qui aura de nombreuses répercussions sur la vie des citoyens et Georges-Louis Bouchez a déclaré à plusieurs reprises qu’il fallait revoir l’aménagement du territoire. Nous avons besoin qu’il porte cette parole devant son ministre."

Et de poursuivre : "Nous supposons que les membres d'un même parti discutent entre eux et prennent aussi des décisions ensemble, en concertation avec leurs membres. Un président de parti doit quand même avoir une certaine influence ou en tout cas l'occasion d'ouvrir le débat. La seconde raison est symbolique : nous souhaitons que monsieur Bouchez se déplace une nouvelle fois sur le site de Frameries car c'est exactement sur ce terrain que le combat se joue."

Une proposition de rencontre à Bruxelles, au siège du MR, avait en effet été formulée. "C’était une question de facilité par rapport à mon agenda", explique Georges-Louis Bouchez. "Je reste persuadé que je n’ai pas besoin d’être à Frameries le 3 décembre : Willy Borsus joue, dans ce dossier, un rôle légal et technique, et non un rôle politique. Il n’y a pas lieu, dans mon chef, de tenter de le convaincre de la décision à prendre."

Le président a cependant proposé une rencontre sur le site la veille, le 2 décembre donc, et a été acceptée par le comité. "Ma position n’a pas changée et Willy Borsus la connait. Nous nous parlons quotidiennement ou presque. Il suit le dossier depuis le début et sait qu’il est particulièrement sensible. Il n’a pas besoin que je sois derrière lui pour le sensibiliser au discours des riverains." C’est bien sur base d’arguments légaux que le ministre devra trancher et rendre sa décision.



Une décision particulièrement attendue à Frameries et dans les communes avoisinantes.