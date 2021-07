C’est une très mauvaise surprise qu’on découvert plusieurs riverains de l’entité de Saint-Ghislain ce dimanche matin. En effet, plusieurs véhicules ont été pris pour cible par des vandales qui s’en sont visiblement donné à cœur joie, provoquant d’importants dégâts sur leur passage. Il semble qu’au moins une vingtaine de voitures soient concernées.

Les faits se sont produit, notamment, à la rue des Préelles, à la rue du Centenaire, à la rue Léopold et à la rue du Port. Certains véhicules ont été directement cabossés plus la plupart ont eu les vitres brisées. Des comportements incompréhensibles pour les riverains et les propriétaires, qui, aujourd’hui, sont légitimement furieux.

Les propriétaires concernés sont évidemment invités à déposer plainte. Les personnes ayant été témoin de ces agissements sont eux aussi invités à se manifester.