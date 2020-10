Serait-ce un nouveau mode opératoire de vol à la ruse qui fait son apparition dans la région ? Un homme âgé a en tout cas été la victime d'un personne mal intentionnée ce jeudi. Alors qu’il allait démarrer sa voiture, un individu l’a stoppé en lui disant qu’un chat se trouvait sous le véhicule. Pendant que le conducteur quittait l’habitacle, le voleur en a profité our subtiliser le portefeuille que sa victime avait laissé dans la voiture.

Une plainte a été déposée auprès de la police boraine et une enquête a été ouverte. Mais la police boraine souhaite inviter la population à la plus grande vigilance. "Si lorsque vous êtes dans votre voiture, on vous dit qu’un chat est coincé en dessous, qu’une énorme griffe a été faite ou encore que votre phare est cassé, ayez les bons réflexes. Activez « le mode méfiance » : si vous quittez votre voiture veillez à retirer la clé et verrouiller immédiatement le véhicule. Si vous trouvez la situation suspecte contactez-nous !"