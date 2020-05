Le chanteur bruxellois a tenu à soutenir le personnel à travers une courte vidéo.

Ce mardi, on célébrait la journée internationale des infirmières. Depuis le début de la crise covid, ces dernières sont enfin remises au premier plan grâce au travail remarquable qu’elles effectuent au quotidien, dans des conditions parfois pénibles et souvent sans moyens suffisants. C’est ce qu’a également tenu à souligner un artiste bien de chez nous.

Dans une courte vidéo de moins d’une minute, le chanteur-auteur-compositeur et acteur Bruxellois Mustii a tenu à les remercier pour leur dévouement. "C’est tous les jours votre journée, c’est toute l’année que l’on doit être derrière vous", insiste-il. "À tout le personnel soignant, aux infirmières et infirmiers des sites EpiCURA de Ath, Baudour et Hornu : on est à fond derrière vous !"





Et le jeune artiste de poursuivre : "On vous remercie du fond du cœur. Je sais que les mots peuvent être très dérisoires, les applaudissements aussi. Mais sincèrement, vous êtes des anges. On sait que vous faites preuve d’un professionnalisme sans équivalent. On est avec vous, on ne lâchera pas. Merci du fond du cœur."

Applaudi quotidiennement à 20 heures par les citoyens, le personnel soignant dans sa totalité peut donc compter sur le soutien de personnalités belges. Dans la région du Centre, notre diable rouge Eden Hazard avait lui aussi tenu à adresser des mots d’encouragements au personnel médical, plus spécifiquement à celui du CHU Tivoli. "On pense bien à vous, vous faites un travail remarquable. Courage !" avait-il lancé.

Évidemment, ces marques de soutien et ces applaudissements quotidiens ne rendent pas la tâche moins pénible ou les journées moins lourdes. Mais ils ont au moins le mérite de remettre en avant l’indispensabilité de leur fonction alors que le métier a, ces dernières années, souffert d’un manque de reconnaissance et de moyens financiers.