Des panneaux ont été installés afin d'en faire le rappel auprès des principaux concernés.

C’est une bonne nouvelle pour les quelques riverains de ce sentier mais surtout pour la faune de la réserve naturelle de Marcasse. C’est en revanche un nouveau coup dur pour les pilotes de motocross et amateurs d’enduro. Depuis quelques jours, un nouveau panneau a fait son apparition au niveau de l’accès du sentier de Saint-Ghislain, à Wasmes (commune de Colfontaine). Ce dernier a vocation à indiquer que ledit sentier est réservé à la mobilité douce, et donc aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers.

Les véhicules à moteur, et donc par définition les motos et les quads, n’y sont pas autorisés. Une disposition qui peut apparaitre comme normale et bienvenue, compte tenu de la proximité de la réserve naturelle de Marcasse. Mais qui laisse une nouvelle fois les amateurs de cross et d’enduro bien démunis. Faute de terrains adaptés à leur discipline dans la région, ceux-ci se retrouvent en effet presque contraints de braver les interdits…