Ce n’est désormais plus qu’une question de mois avant que l’aile instable de l’école de Wasmuël, située rue de l’Enseignement, ne soit démolie. Le conseil communal vient en effet d’approuver le cahier spécial des charges et de voter, dans la foulée, la reconstruction d’une aile afin d’abriter les classes. Dans le même temps, la cour de récréation sera réaménagée et la chaufferie rénovée. Autant de bonnes nouvelles qui devraient ravir les enseignants et les enfants.

"Administrativement, on aurait bien sûr aimé que tout aille plus vite mais le principal, c’est que cette partie du bâtiment soit mise à terre aussi rapidement que possible", commente Damien Jenart (PS), bourgmestre. L’aile concernée présente en effet d’importants signes d’instabilité au niveau structurel. "La structure risque de céder", confirme l’échevin en charge des infrastructures scolaires, Blaise Hismans (PS).

"Dès que le constat a été posé, les locaux ont été évacués, ils ne sont donc plus occupés." Les enfants ont été accueillis au sein de modules préfabriqués. "Compte tenu de la proximité de cette aile avec la cour de récréation, elle ne peut rester en l’état. Des mesures de sécurité doivent impérativement être prises." Ces mesures consistent ni plus ni moins en la démolition de la structure, qui ne répondait de toute façon plus à aucune norme.

"Vu la vétusté du bâtiment et des équipements, une demande d’éligibilité pour la construction d’une nouvelle aile a été introduite au programme prioritaire des travaux 2022-2023 de la Fédération Wallonie-Bruxelles infrastructure", ajoute l’échevin. Concrètement, cela signifie que la commune espère obtenir des subsides pour mener à bien ces travaux.

Le montant estimé des ceux-ci s’élèverait à 141 298 euros TVAC (hors option) pour la construction d’un bâtiment comptant un rez-de-chaussée et un étage. Deux classes et un espace de co-accueil y seront aménagés. La démolition devrait intervenir dans le courant de cette année tandis que la reconstruction pourrait débuter en 2023. C’est en tout cas ce qu’espèrent les autorités communales.

Quoi qu’il en soit, cette démolition interviendra pour la sécurité des enfants tandis que la construction d’une aile leur offrira davantage de confort.