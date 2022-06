Habitué aux fermetures, le recyparc de Wasmuel devrait enfin rouvrir ses portes le mardi 7 juin aux horaires habituels. Pour rappel, le site avait été fermé il y a plusieurs mois à la suite d’incivilités, voire pire. L’intercommunale Hygea évoque en effet des comportement "pénalement répréhensibles".

Ce n’était pas la première fois que le recyparc de Wasmuel essuyait de telles mésaventures. Des caméras et un portail avaient même été installés à la suite d’une précédente fermeture. Hélas, Hygea avait constaté une recrudescence de la fréquence et de la gravité des incivilités conduisant à une nouvelle fermeture. "Ces incivilités nuisent à la sécurité de ses collaborateurs et de ses visiteurs, à la qualité de l’offre de services mais également à l’environnement par le non-respect ou le respect partiel des règles de tri", indique l’intercommunale.

De nouvelles mesures ont donc été prises pour une réouverture en toute sécurité, avec la présence de caméras de surveillance et de barrières d’accès. Mais aussi une présence aléatoire mais régulière des forces de l’ordre et sur la présence d’un service de gardiennage spécifique qui rayonnera sur le recyparc de Wasmuel et sur les recyparcs voisins.

"Hygea et la commune de Quaregnon sont déterminés à créer les conditions de sécurité nécessaires pour les collaborateurs et les citoyens qui visitent nos infrastructures", conclut l’intercommunale.