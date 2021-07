Des travaux débuteront à l’automne prochain pour qu’il n’y ait plus de nuisances olfactives.

En matière de nuisances olfactives, les habitants de Quaregnon et des environs ont été servis. En 2018, l’intercommunale IDEA prenait la décision de fermer et de vider ses serres de séchage de boues, après avoir accumulé les plaintes du voisinage, contraint de garder portes et fenêtres fermées tant les odeurs étaient nauséabondes. Au printemps 2022, ces serres pourront être remises en service.

“Lorsque l’on est arrivé à la capacité nominale maximale des serres, en août 2018, il faisait extrêmement chaud”, rappelle Caroline Decamps, directrice générale de l’intercommunale IDEA. “Personne n’avait imaginé faire face à de telles nuisances olfactives. Et notre objectif n’est certainement pas d’empester tout le voisinage mais de proposer des procédés innovants.”