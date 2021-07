Le week-end a été mouvementé pour les agents de la zone de police boraine. Le vendredi 23 juillet, les services de la zone ont été contactés pour un accident sur la Route de Wallonie à hauteur de Saint-Ghislain. Sur place, les policiers ont constaté qu’un seul véhicule était impliqué dans l’accident. Le conducteur a vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter la bordure du trottoir, pliant ainsi sa roue avant droite. La voiture a terminé sa course au milieu de la chaussée entravant la circulation.

Les policiers se sont immédiatement dirigés vers le conducteur, dont les propos étaient incohérents. Le test d’alcoolémie confirmera une conduite sous l’influence de l’alcool. Le véhicule a été enlevé par un dépanneur, alors que l’homme a été reconduit à son domicile sain et sauf.

Les équipes d’intervention du samedi sont, elles, intervenues sur un accident avec dégâts à la rue de la Perche située à Colfontaine. Vers 18h15, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture suite à une vitesse excessive, et en a percuté deux autres stationnées. L’individu a ensuite pris la fuite, alors qu’un des deux véhicules percutés a fini sa course dans le muret d’une habitation. Grâce au travail des policiers, le conducteur a été identifié et devra répondre de ses actes dans les prochaines semaines.

Et ce dimanche 25 juillet n’a également pas été de tout repos pour la zone de police boraine. À Frameries, peu avant 22h, une patrouille de la BAC est invitée à se rendre à la rue de la Libération où un véhicule ferait "du rodéo". Sur place, les policiers ont découvert un véhicule bien connu de la zone puisque celui-ci a déjà été incriminé et a déjà fait l’objet d’articles de presse. Il s’agit du véhicule dont le toit a été coupé et dont la carrosserie a été repeinte aux couleurs de la Belgique.

C’est donc sans surprise que les policiers ont saisi le véhicule qui est en défaut d’assurance, défaut de contrôle technique et d’immatriculation. D’autant plus que le conducteur n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Sur les lieux, un homme sera également verbalisé pour consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.