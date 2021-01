Il est l’heure du bilan pour l’action "Week-end sans alcool au volant" pour la police des Hauts-Pays. Plus de onze points de contrôle ont été dressés entre le 21 et le 24 janvier sur les routes des communes de la zone. Sur ces quatre jours, plus de 130 véhicules ont été contrôlés. Des faits mineurs ont été observés. Deux véhicules ont été immobilisés pour défaut de permis de conduire et un autre véhicule a été saisi pour défaut d’assurance. Des PV ont également été dressés pour détention de stupéfiants et une perception immédiate a été effectuée pour vitesse non adaptées.

D’autres faits, par contre, ont été plus sévèrement punis. Les policiers sont, en effet, intervenus sur un accident avec dégâts matériels sur la RN51 à Quiévrain. Il s’est trouvé que le conducteur était sous l’emprise de l’alcool avec 0,81 milligramme par litre d'air expiré, soit près de 4 fois la limite autorisée. Le conducteur a évidemment été privé de son permis de conduire. Quatre autres personnes ont, elles-aussi, écopé de la même sanction après avoir roulé sous influence de stupéfiants et alcool au volant.

Entre l’opération BOB et celle "Week-end sans alcool", le but n’est pas de verbaliser mais de sensibiliser les conducteurs irresponsables sur les routes.