Attention si vous prenez le volant ce week-end. Mieux vaut ne pas lever le coude avant. De nombreux contrôles sont en effet organisés dans tous les pays. Les zones de police Sylle et Dendre et des Collines ont d'ailleurs joint leurs efforts vendredi soir pour des opérations communes organisées sur leur territoire.

À cette occasion ces deux zones de police étaient appuyées par la police fédérale. Celle-ci fournissait en appui des maîtres-chiens « drogues », une équipe de la police de la route ainsi qu’une équipe du détachement du Shape. De plus, le service des Douanes collaborait également à l’opération et était incorporé dans les dispositifs des deux zones de police.

Les contrôles ne se sont pas résumés à des coups d'épée dans l'eau. 207 personnes ont été soumises au test alcoolémie au volant, 6 conducteurs étaient en état de conduite sous l’influence de l’alcool dont 3 qui ont fait l’objet d’un retrait immédiat du permis de conduire. Une des personnes sous influence n’étant pas inscrite au registre de population, elle a dû s’acquitter immédiatement de la somme de 1.269€. 7 infractions diverses en matière de circulation ont par ailleurs été constatées: défaut d’assurance, défaut de permis de conduire, défaut de contrôle technique, non-port de la ceinture de sécurité, etc. 2 véhicules ont été immobilisés au motif que les conducteurs étaient en défaut de permis de conduire et 1 véhicule a été saisi pour défaut d’assurance et d’immatriculation. Un individu signalé à rechercher a été interpellé. Un conducteur interpellé n’ayant pas payé une amende pénale a été contraint de s’acquitter de celle-ci immédiatement (420€). Un conducteur circulait avec du gasoil de chauffage et s’est vu infliger une amende de 500€. Enfin, une personne a été arrêtée administrativement pour ivresse publique.

" Ce genre d’opération démontre qu’il existe une réelle collaboration entre les zones de police, comme voulu par la ministre de l’Intérieur, mais également entre les zones de police locales et la police fédérale d’une part et avec des services externes tels que les Douanes d’autre part", soulignent les deux zones de police locale.