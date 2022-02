Le week-end dernier, la zone de Police Boraine a procédé à une série de contrôles. Le vendredi 4 février, 15 policiers borains issus de la BAC, de la Circulation Routière, de l’Intervention et des Proximités - accompagnés d'un maitre chien stupéfiants de la police fédérale - ont procédé à des contrôles afin de lutter contre les conduites sous influences, les excès de vitesse et les incivilités de 16h à minuit.

Au total, 131 véhicules ont été contrôlés et 45 ont été fouillés. C'est 88 personnes qui ont été contrôlées dont, parmi elles, 6 ont été mises en détention pour possession de stupéfiants. Une arme prohibée et 4 véhicules ont également étaient saisis. Un véhicule pour défaut d'assurance et les 3 autres ont été saisis pour non-respect de la législation en matière permis de conduire. 15 personnes ont été contrôlées sous influence dont 9 personnes ayant consommé de l'alcool et 6 pour consommation de stupéfiants. La police a procédé à 11 retraits de permis de conduire immédiats pour une durée de 15 jours.

Le samedi 5 février, de 18 à 23h30, 3 policiers du service d'Enquêtes et de Recherches de la police boraine accompagnaient des représentants de l’AFSCA et du Contrôle des Lois Sociales. L'objectif de cette action était d'apporter une assistance aux services sociaux dans le cadre de contrôles menés dans le secteur Horeca. Au total, 7 commerces ont été contrôlés. De nombreux avertissements concernant le respect des normes Covis ou des Dimona incomplètes ont été dressés par l'AFSCA tout comme par le Contrôle des Lois Sociales. Un commerce a également été placé sous scellés suite à la découverte d'une fraude sociale.

D'autres interventions de ce type seront menées dans les semaines à venir.