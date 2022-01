C'est un sacré pavé juridique qui a été jeté dans la mare de Georges-Louis Bouchez la semaine dernière. Depuis qu'il est devenu sénateur à l'été 2019, celui qui était déjà président du Sparkoh! se trouve dans l'illégalité. En vertu de la législation wallonne en effet, un mandat d'administrateur public est incompatible avec la fonction de parlementaire.

Le sujet a été porté dans l'hémicycle wallon ce mercredi après-midi à travers les questions des députés Benoît Dispa (CDH) et Germain Mugemangango (PTB). En l'absence du ministre-président, c'est Christophe Collignon qui s'est chargé des réponses. Et sur base d'un rapport de l'administration wallonne qu'il venait de recevoir, laquelle s'était penchée sur le dossier, le ministre des Pouvoirs locaux a confirmé l'incompatibilité des mandats de sénateur et de président du Sparkoh! exercé par Georges-Louis Bouchez. La situation laissait peu de doute. Et maintenant? Christophe Collignon a précisé qu'il revenait au Sénat de désigner l'organe de contrôle.

Une posture à la Ponce Pilate qui laisse les députés Dispa et Mugemangango sur leur faim. "Quelle suite donner à cette situation?", demande Benoît Dispa. "Il ne faut pas se défausser, sans quoi la situation va perdurer au détriment de l'institution et de la bonne gouvernance en Wallonie." Et le député humaniste de s'appuyer sur l'article 8 du décret 2004 sur les administrateurs publics: "Si au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction parlementaire, son mandat est suspendu de plein droit. Et il appartient au gouvernement de pourvoir son remplacement pendant la durée de l'incompatibilité. La balle n'est donc pas dans le camp du Sénat ou d'une administration quelconque, elle est dans le camp du gouvernement wallon. Il faut rapidement désigner un administrateur afin de mettre un terme à cette situation."

Imperturbable, le ministre Collignon rappelle qu'il revient au Sénat de désigner l'organisme de contrôle. De quoi irriter Germain Mugemangango. "Le ministre dit que c'est au Sénat de contrôler cette incompatibilité, mais le Sénat dit l'inverse! A part Monsieur Bouchez lui-même évidemment, on ne sait pas qui devait contrôler cette incompatibilité. Ça pose problème, il faudrait un contrôle systématique. On pourrait s'inquiéter pour d'autres types d'incompatibilité", commente le député du PTB. "Par ailleurs, on peut s'interroger sur la légalité des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration du Sparkoh! depuis que son président est sénateur."

L'interrogation est notamment partagée par Charlotte De Jaer (Ecolo) et Pascal Lafosse (PS), administrateurs de l'institution framerisoise. Ils ont demandé la tenue en urgence d'un conseil d'administration. À l'heure d'écrire ces lignes, le rendez-vous n'a pas encore été fixé. Mais il nous revient que la direction du Sparkoh! a demandé un avis juridique qui devrait éclairer les discussions du prochain conseil d'administration.