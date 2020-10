Alors que la gronde se poursuit dans les différentes communes concernées par le tracé du projet Boucle du Hainaut, Elia a accepté de revenir sur le terrain. Du moins partiellement. Suite à une altercation avec des citoyens en marge du conseil communal d'Ecaussinnes le 28 septembre, les représentants du gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique avaient en effet décidé de suspendre "jusqu’à nouvel ordre" les rencontres prévues dans les différentes entités.

"Nous avons suspendu toutes les rencontres mardi et mercredi (NdlR : dont la venue au conseil communal de Soignies mardi soir)", explique Mélanie Laroche, responsable communication du projet Boucle du Hainaut. "Puis nous avons terminé la semaine, jeudi et vendredi, en effectuant des tests pour voir comment nous pouvions avancer. L'objectif étant de reprendre les discussions mais en garantissant la sécurité de tout le monde."

Il a finalement été décidé de revenir dans les collèges communaux, les conseils communaux et les Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM). "Nous sommes même déjà allés au conseil communal de Chièvres jeudi soir. Et cela s'est bien déroulé. Ces différentes instances ont jusqu'à la fin du mois d'octobre pour remettre leurs avis. Donc nous pouvons encore passer dans les communes où nous n'avons pas pu nous rendre la semaine dernière suite à la suspension des activités."

C'est le cas de Soignies. Mais Elia sera présent dès ce lundi soir au conseil communal de Braine-le-Comte. Il se murmure d'ailleurs qu'un comité d'accueil, formés d'opposants au projet de la région du Centre, se prépare à leur venue.

En revanche, la présence de la camionnette mobile sur les marchés est définitivement annulée. "Nous avions prévu à chaque fois des équipes de sept personnes", poursuit Mélanie Laroche. "Or, nous ne pouvions pas garantir leur sécurité. Quant aux permanences physiques, elles sont transformées en permanences téléphoniques. Les personnes déjà inscrites ont été prévenues par mail. La première permanence téléphonique a eu lieu vendredi : nous appelons à l'heure du rendez-vous et nous répondons aux questions. Certes, c'est moins convivial que de visu mais cela permet de garantir la sécurité de chacun."

Pour rappel, près de 60 rencontres étaient planifiées dans les 14 communes concernées par le projet de ligne à haute tension. Mais à l’occasion du conseil communal d’Ecaussinnes, les équipes d’Elia affirment avoir fait l’objet de "menaces tant verbales que physiques." Ce qui a amené la modification en profondeur de la communication.

La période d'avis pour les citoyens se clôture dans une semaine, soit le lundi 12 octobre. Il ne leur reste donc plus que quelques jours pour marquer leur opposition à la demande de permis relative à la modification du plan de secteur en vue de la future construction d'une ligne à haute tension entre Avelgem et Courcelles.