En juin 2019, majorité et opposition s’accordaient sur la vente de l’ancienne auberge de jeunesse Louis Piérard pour un montant de 82 500 euros. À l’époque, ce compromis avait mis un terme à une véritable saga, qui avait déchiré le conseil communal à bien des reprises. Trois ans plus tard, force est de constater que le dossier divise encore… Et pour cause : si l’acheteur s’est emparé du bâtiment, le site, lui, est resté propriété de la commune.

Et sur son devenir, tous les violons ne s’accordent pas. Le conseiller d’opposition Frédéric Richard (EDD) ne mâche d’ailleurs pas ses mots, n’hésitant pas à évoquer "un marchandage de terrain public et une dégradation de la biodiversité à Bougnies." Une situation qu’il impute à la majorité PS-MR. "Le collège a décidé de vendre une partie de l’espace public communal situé à côté de l’ancienne auberge de jeunesse, à la demande du particulier qui a achetée celle-ci", explique-t-il.

En effet, les candidats intéressés sont invités à formuler une offre à partir de 10.000 euros avant le 18 mai prochain. "Cet endroit, avec les vestiges du site du théâtre de verdure Louis Piérard et la rivière qui y coule, est actuellement l'un des derniers écrins de verdure de la commune de Quévy. En y apportant de l'entretien et quelques restaurations paysagères, il pourrait devenir un espace de promenade, de détente et de ressourcement dans la nature. À l'heure actuelle, la commune y entrepose divers déchets et des matériaux de construction."