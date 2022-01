Démolira, démolira pas? L'avenir du pont de Warquignies fait débat depuis longue date. Les autorités communales, le ministre Dardenne il y a 20 ans ou encore le ministre Henry plus récemment, se sont déjà penchés sur son cas, sans jamais vraiment trancher. En attendant, c'est le temps qui fait son office.

Le conseiller communal indépendant, Thierry Père, signale en effet que des pierres se sont détachées du pont ce dimanche matin. "J'ai été contacté ce matin par des riverains du pont situé au croisement de la rue de Warquignies et de l'axiale Boraine à Hornu", indique le conseiller. "Des briques se sont détachées du pont pour se retrouver sur le trottoir. J'ai immédiatement contacté les autorités communales pour demander de sécuriser ce pont vieillissant. Je mettrai d'ailleurs un point à l'ordre du jour du prochain conseil communal à ce sujet."

Thierry Père a également averti le SPW. D'après lui, la commune de Boussu aurait aussi averti la tutelle à plusieurs reprises, sans réaction. "Je pense qu'il est urgent d'envisager l'installation d'une passerelle à la place de ce pont. Ces travaux permettraient d'intégrer une voirie à 2 voies fluidifiant ainsi le trafic à cet endroit", ajoute le conseiller indépendant.

Situé au croisement de la rue de Warquignies et de l'axiale boraine, le pont de Warquignies relève d'un véritable casse-tête en matière de mobilité. Ces feux de signalisation, juste à la sortie d'un rond-point, sont plutôt uniques en leur genre. Il a fallu les remplacer l'an dernier, car on ne trouvait plus de pièces de remplacement pour les originaux, trop vétustes. La démolition du pont a par ailleurs déjà été évoquée, sans faire consensus. Pour certains, les feux de signalisation n'engendrent pas de grandes files et au regard de la qualité architecturale de l'ouvrage, la démolition ne serait pas une bonne option. Pour d'autres au contraire, le pont devrait faire place nette, mais il faudrait alors prévoir une alternative pour le Ravel qui le traverse. "Quoi que l’on décide, il y aura des heureux et des mécontents", résumait dans nos colonnes l'an dernier l'échevin de la Mobilité, Jean Homerin (PS).