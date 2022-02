La décision est tombée hier soir lors du Conseil communal : au vu de la dangerosité du pont de Warquignies, le bourgmestre Jean-Claude Debiève a pris un arrêté de démolition. Le propriétaire du pont, le SPW, devrait donner sa réponse dans les 3 mois.

"En fonction de tous les éléments recueillis, des rencontres et des conversations, nous avons évidemment essayé de trouver toutes les solutions mais il n'y avait pas grand chose à faire", explique Jean-Claude Debiève. "Rénover le pont tel qu'il est, cela aurait été couteux et cela reste hasardeux. La meilleure des solutions qui est apparue, c'est la démolition".

Un nouveau pont est prévu pour remplacer l'actuel. Une fois que la Commune aura obtenu l'accord du SPW validant la démolition de l'ouvrage, celle-ci pourra alors mettre en place un plan de mobilité. "Nous ferons un nouveau pont, sans doute plus adapté à la circulation", explique le bourgmestre de Boussu. "J'ai une réunion dans quelques jours parce que j'attends la confirmation écrite de l'accord su SPW. Dès que j'ai cet accord, nous fonctionnerons avec les services pour voir leurs avis et passer à l'exécution. Nous établirons un programme de reconstruction. Nous déciderons des modalités et de la manière, concernant la mobilité, de contourner le chantier".

De son côté, le conseiller communal indépendant Thierry Père, a proposé de créer un groupe de travail qui sera chargé d'envisager le futur de cet axe. "Ce sera long mais la démolition, le passage à 2 voies et l'installation d'une passerelle pour maintenir le Ravel en site propre semble être la solution la plus complète et la plus avantageuse à long terme", estime Thierry Père. "Le passage à deux voies permettra de désengorger le rond-point qui devrait voir son trafic augmenter avec le contournement d'Hornu. La déviation qui devra être mise en place ne sera pas simple sur cet axe important".