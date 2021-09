Les équipes s’activent afin que tout soit prêt. À partir de vendredi, la place de Boussu devrait se remplir de monde à l’occasion de la traditionnelle braderie. Jusqu’à dimanche, le mot d’ordre est clair : l’ambiance se voudra conviviale et familiale ! À quelques heures du grand lancement, le stress a laissé place à l’impatience.

"Les préparatifs se passent très bien, nous sommes même à l’avance", confirme Alexandre Célestri, directeur général faisant fonction. "Nous avons gérer tout cela avec un minimum de personnel technique mais tous ont été extrêmement organisés et efficaces. Si bien que nous avons une vingtaine d’heures d’avance sur notre planning."

De quoi rassurer les équipes, pour qui organiser pareil événement n’est pas la principale mission. "Tout ce que l’on souhaite, désormais, c’est d’être épargnés par la pluie ce week-end, même si l’on sait qu’une météo capricieuse n’empêche pas le public de répondre présent." Lors du la kermesse à bouboule, le vent et les averses s’étaient invités mais n’étaient pas parvenus à gâcher la fête.

"Vendredi soir, c’est Kid Noize qui réchauffera le public. Il a visiblement prévu un show différent et original, avec une distribution d’objets dans le public", poursuit le directeur général f.f. Le lendemain, c’est le citoyen d’honneur boussutois Daddy K qui prendra place derrière les platines. À n’en pas douter, le public sera bouillant pour accueillir Pilgrims, Tribute to Queen, dès 22h15.

"C’est un groupe que nous avions déjà accueilli il y a deux ans lors de la kermesse et qui avait attiré des milliers de personnes sur la place. Preuve qu’il s’agit d’un groupe très apprécié et talentueux." Dimanche, place à la tête d’affiche avec l’un des monstres sacrés de la chanson française, Michel Fugain. L’artiste bouclera les festivités à l’issue d’une heure et demie de show.

On notera que des places sont encore disponibles pour la grande braderie, qui s’étalera au cœur de Boussu. "Nous accueillons environ 200 brocanteurs et bradeurs par jour. Certains ne viennent qu’un jour, d’autres viennent le vendredi et le samedi." Dans tous les cas, les badauds devraient avoir l’opportunité de faire quelques bonnes affaires. Les demandes de réservations pour occuper un emplacement sont à formuler via le 0477/21 99 20.