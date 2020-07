Les dépenses ont drastiquement augmenté alors que les recettes sont moindres.

Après le passage de la première vague de Covid-19, l'heure est au bilan dans nos communes qui ont œuvré pour aider les citoyens. Sans surprise, les recettes habituelles ont diminué tandis que les dépenses ont augmenté notamment pour l'achat de masques ou la mise en place de certaines mesures. C'est le cas à Boussu, où la crise a jusqu'à présent coûté, selon les premières estimations, quelque trois millions d’euros.

Dans ces trois millions d’euros, on compte évidemment l’achat de matériel médical à destination du personnel communal et des citoyens mais aussi le plan de relance communal qui se chiffre à près de deux millions d’euros. "La crise a coûté et coûtera encore très cher à la commune", estime le bourgmestre, Jean-Claude Debiève (PS). "Nous avons beaucoup réfléchi avant d’agir et avons continué à gérer en bon père de famille. Mais la situation est difficile et exceptionnelle."