Il n'y a pas que dans les villages les plus problématiques et pourvus de panneaux que les mesures seront effectuées.

Dans le Grand Mons, il n'y a pas qu'à Nimy, Maisières ou Saint-Denis que l'on subit le vacarme de l'autoroute. À Ghlin aussi, des riverains en ont plein les oreilles et viennent de former un comité. Le conseiller Guillaume Soupart (Mons en Mieux) a donné écho à leurs inquiétudes lors du dernier conseil communal.

"Le Clos Marie-Thérèse d'Autriche est un nouveau quartier qui a été construit juste à côté de la E42", explique le conseiller ghlinois. "Il n'y a pourtant là-bas aucun panneau antibruit. L'été, le quartier est un peu protégé par des arbres qui font écran à l'autoroute. Mais en automne et en hiver, cette protection est moins importante et les nuisances plus fortes."