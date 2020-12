La majorité PS-Ecolo a présenté son budget 2021 au conseil communal. Malgré la crise, elle dégage un léger boni de plus de 200.000 euros et ne renonce pas aux investissements. Une enveloppe record de 110,28 millions d'euros est même prévue pour des travaux de voiries, d'efficience énergétique, de mobilité, pour des chantiers dans les écoles ou encore pour des investissements sportifs dans tous les villages du Grand Mons.

Mais pas de quoi chantonner "Je suis à l'aise financièrement". Il a fallu puiser dans les réserves pour trouver l'équilibre. La majorité va ainsi consommer le bas de laine de près de cinq millions d'euros qu'elle s'était constitué. Un crédit de trois millions d'euros est aussi ouvert pour les aides covid. Dans les rangs de l'opposition, on s'inquiète pour l'avenir. "On ne critiquera pas le creusement de la dette si cela sert à aider les Montois qui paient des impôts pour avoir des services de qualité. En période de crise, il faut utiliser les moyens disponibles pour aider ceux qui en ont besoin. Quand quelqu'un tombe dans la pauvreté, c'est beaucoup plus difficile de l'en sortir et ça coûte plus cher à la Ville", relève John Beugnies du PTB. "Mais quand la crise sanitaire sera passée, le CRAC, notre FMI régional, va sûrement serrer la vis. Il faudra retrouver l'équilibre, et qui va payer? On ne peut pas augmenter les impôts ni retourner à une austérité qui entraînerait des pertes d'emploi et la réduction des services publics. Il faudra activer d'autres leviers. Les communes doivent être refinancées à la hauteur de leurs besoins."

Du côté de Mons en Mieux, on partage les inquiétudes pour l'avenir, mais avec une vision différente de l'argent public. "Si on écoute le PTB, c'est gloire au déficit!" raille Georges-Louis Bouchez (MEM). "On peut avoir des balises qui bougent en période de crise, mais il faudra bien rembourser l'argent un moment donné. Or, avec ce budget, on dépense l'argent comme s'il n'y avait pas de problèmes. Nous aussi, nous voulons engager des policiers, refaire les routes et aider les commerçants. Mais il faut faire des choix. Si on donne des cadeaux sans compter, on offre quelques mois de bonheur autour de soi et puis un jour, on a les huissiers à la porte. Parce qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens! Aujourd'hui, les réserves sont vides. Les projections du directeur financier pour 2025 tablent sur un déficit cumulé de 33 millions d'euros. Ce sera un défi impossible à relever."

Le PS et Ecolo, appuyés par le CDH, soulignent que des réserves avaient été constituées pour les temps difficiles et qu'il est justement temps de les utiliser, alors que nous traversons la plus grave crise d'après-guerre. "Et ne pas dépenser coûte parfois plus cher", ajoute Jean-Loup Viseur, conseiller Ecolo. "Dans ces dépenses, il y a des investissements qui vont rapporter en économies sur l'énergie ou la santé par exemple. Pour le patrimoine aussi, plus on laisse aller, plus ça coûte cher."

La Ville de Mons s'en sort pour ce budget en puisant dans son bas de laine. Mais à présent, les réserves sont vides. Or, les économistes s'accordent à dire que le pire est à venir. "Toutes les villes et communes évoluent dans un contexte difficile. Mons s'en sort cette fois-ci, mais il y aura à l'avenir des demandes auprès des pouvoirs subsidiants. La question qui se pose à Mons se pose dans toutes les villes", conclut le bourgmestre Nicolas Martin. De fait, le coronavirus n'a pas de frontières. Et la situation des pouvoirs subsidiants n'est guère meilleure. C'est même toute l'économie mondiale qui tremble sous l'effet de la pandémie. À Mons, en Wallonie, en Belgique et partout ailleurs, il faudra trouver des solutions pour surmonter le choc.