Les membres du Conseil de la Zone de secours Hainaut Centre ont approuvé mercredi à l'unanimité le projet de budget zonal pour l'exercice 2022. Ce budget, d'un montant annoncé à l'équilibre de plus de 57 millions d'euros, s'inscrit, selon les instances de la Zone, "dans un contexte de crise sanitaire".

Il intègre l'ensemble des dépenses et des recettes inhérentes au fonctionnement de la Zone de secours hainuyère. Un budget extraordinaire de 3,61 millions d'euros est, par ailleurs, consacré à l'achat de matériel et de divers équipements, notamment une autopompe, deux camions citernes, deux ambulances, des véhicules de signalisation, du matériel d'intervention et des tenues de feux pour les pompiers.

Un accord a également été conclu concernant les infrastructures de la Zone de Secours. Cet accord concerne l'acquisition par la Zone des casernes de Dour, d'Enghien, de La Louvière, de Quiévrain, de Mons et de Saint-Ghislain, la construction de deux nouvelles casernes couvrant les entités de Binche, de Braine-le-Comte et de Soignies. La création d'un "nœud" logistique est également annoncée.