C'est le dernier appel pour tenter d'intégrer un projet à la deuxième édition du budget participatif de Mons. Les Montois ont jusqu’au samedi 30 avril 2022 pour déposer leurs idées. S’ils le souhaitent, jusqu’au 14 mai, ils pourront ensuite même être accompagnés par les services communaux compétents afin de compléter et parfaire leurs dossiers.

Pour rappel, les projets doivent revêtir un caractère participatif et "viser le bien commun". Les objectifs peuvent être multiples : améliorer le cadre de vie dans les quartiers et les villages, renforcer les liens sociaux ou encore s’inscrire dans une démarche de développement durable. Les candidatures peuvent émaner de collectifs de citoyens (minimum 3), d'ASBL, de coopératives à responsabilité limitée ou de fondations.



Le lancement du Budget Participatif 2022 a été donné il y a un mois, lors d’une soirée d’accompagnement au cours de laquelle les participants ont pu rencontrer les responsables des services Urbanisme, Patrimoine, Environnement et Travaux de la Ville qui étaient disponibles pour répondre à toutes les questions.

Des représentants d’associations d’univers divers (insertion socio professionnelle, culturel, environnemental) et des citoyens ont ainsi dialogué autour de leurs idées. "Il en est ressorti des initiatives prometteuses et des projets riches et variés qui émanent directement du terrain et du cœur des quartiers. On ne peut que s’en réjouir et les soutenir" précise Charlotte De Jaer, échevine de la participation citoyenne.

Les projet du premier appel sont en route

En 2021, une première édition a permis de sélectionner 14 projets très différents aux budgets variables. Les conventions entre la Ville de Mons et les porteurs de projets à présent signées, les projets vont tous pouvoir démarrer dans les six prochains mois. Certains sont déjà sur le point d’éclore.

C'est le cas du projet Pop & Soupe qui commence en mai. Il s’agit de soupes solidaires proposées gratuitement aux habitants et aux passants du quartier du square Roosevelt par les bénévoles en situation de handicap du Sapha et les habitants de l’habitat groupé du quartier.

D’autres se mettent en route et bénéficient de l’accompagnement des services de la Ville, comme par exemple le projet "Nouvelles se raconte" porté par l’asbl Novella, qui consiste à créer un parcours didactique mettant en valeur le patrimoine et les paysages du village de Nouvelles. Les services de l’urbanisme et de la participation citoyenne ont accompagné les porteurs de projets sur les chemins du village pour définir ensemble les dispositifs à placer aux bons endroits.

L’Espace Victor Dejardin, un lieu de convivialité et de partage au cœur du village d’Harmignies, géré par l’asbl des habitants d’Harmignies, va pouvoir bientôt se développer et disposer d’un four à pain, d’un auvent, d’un potager, en plus de l’aire de jeux et du terrain de pétanque récemment aménagés.

Quant aux porteurs du projet "Les Jardins du Pont Rouge", ils travaillent actuellement à l’obtention de permis pour la réalisation d’une fresque géante et à un plan des plantations avec les services Environnement et Espaces verts de la Ville pour leur espace urbain mêlant art et nature à l’avenue des Guérites.

Enthousiasmés par la dynamique du budget participatif et voyant leurs projets parfois de longue date se concrétiser, certains lauréats de la première édition se lancent même dans une nouvelle candidature pour 2022. A noter que l'enveloppe budgétaire a été revue à la hausse, passant de 135 000 € en 2021 à 200 000 € cette année.

Toutes les infos pour déposer un dossier de candidatures peuvent être consultées sur le site de la Ville de Mons.