L’enfer est pavé de bonnes intentions. Tel est l’adage qui correspond à la situation que connaît la collégiale Sainte-Waudru de Mons. Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie avec son mobilier, l’édifice religieux de style gothique brabançon vient de subir une restauration illégale et amatrice du mobilier intérieur, apportant des dégradations dommageables (et peut-être irrémédiables) à celui-ci. Une affaire qui rappelle l’image de la célèbre restauration ratée d’une représentation du Christ sur le mur d’une église espagnole. Cette fois l’histoire surréaliste n’est plus espagnole, mais bien belge…