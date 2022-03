U.P.

Les pompiers ont répondu à un appel à l'aide de leurs homologues ukrainiens. Une collecte de dons est toujours en cours.

Ce mardi matin, un convoi plutôt inhabituel est parti de la caserne de Cuesmes, siège de la Zone de secours Hainaut Centre. Celui-ci était composé notamment d'un camion transporteur de véhicules qui, sur sa remorque, emportait une ambulance et un camion-citerne. Destination de ce convoi exceptionnel: l'Ukraine.

Cet envoi fait suite à une demande d'aide en matériel émise par les pompiers ukrainiens. La Zone de Secours Hainaut Centre a donc procédé à un inventaire de matériel fonctionnel, mais qui n'est plus nécessaire au fonctionnement de la zone. Outre le camion-citerne et l'ambulance, du matériel médical, des tenues anti-gaz réutilisables, des tenues d'intervention feu, des appareils respiratoires et des cartouches filtrantes ont également pris la route de la frontière ukraino-polonaise.