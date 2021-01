Bilan pour la campagne BOB de la zone de police boraine. La célèbre campagne s'est déroulée cette année du 11 décembre 2020 au 25 janvier 2021, plus de deux mois donc. Elle a pour objectif de sensibiliser la population aux dangers de la conduite sous influence. Et même si les chiffres de la campagne ont dû être impactés par la situation actuelle, ce n'est pas moins de 2533 véhicules qui ont été contrôlés sur la zone.

Au total, 66 conducteurs se sont avérés positifs à l'alcool. Plus de vingt d'entre-eux étaient en "alerte", synonyme d'un retrait de permis de conduire de trois heures. Par contre, pour les "positifs", la durée a été plus longue : 6 et 16h à parfois 15 jours. Une légère baisse tout de même, qui peut s'expliquer par la fermeture des cafés et restaurants ainsi que par le couvre-feu et l'interdiction de vente d'alcool après 20h.

Le bilan est moins positif pour la conduite sous influence de stupéfiant. Elle évolue avec une augmentation d'un peu plus de 2,6% par rapport à la campagne précédente. Des chiffres qualifiés "d'interpellants" par la zone qui compte 101 personnes contrôlées positives. "Toutes ces arrestations ont donné lieu à un retrait immédiat du permis de 15 jours", explique la cellule communication de la zone boraine. De plus, 42 voitures ont été saisies pour défaut d’assurance et 44 immobilisations ont été ordonnées pour non-respect de la législation relative au permis de conduire".

D'autres faits sont aussi à noter: 86 voitures ont été enlevées par dépanneuse et 167 personnes ont été contrôlées sous une influence.

La zone boraine a également été sollicitée par Vias pour participer à la campagne "non-bob". Elle s'adresse directement aux conducteurs sous influence. Une campagne choc, où le conducteur positif recevra un porte-clés portant le prénom d'une victime de la route. De quoi marquer le coup !