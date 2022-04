Ce dimanche, l’entité de Jemappes sera quelque peu animée. Les soumonces générales de la cavalcade seront en effet organisées dans les rues et dans le centre du village, sous la surveillance de la police de Mons-Quévy, qui renforce son dispositif policier pour l’occasion. Des patrouilles sont prévues au sein du périmètre des festivités et resteront attentives à tout comportement jugé suspect.

Les équipes sécuriseront les abords des lieux de départ des sociétés et vérifieront les dispositifs urbains (barrières et blocs de béton) délimitant les points d’accès au périmètre de sécurité. "À la suite des évènements tragiques survenus lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, nous avons réévalué le dispositif de sécurité qui encadre les soumonces et la Cavalcade", précise Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons.

"Assurer la sécurité des citoyens lors des grands événements populaires et familiaux est toujours une priorité essentielle à nos yeux. À cet égard, une cellule de sécurité composée de membres de mon cabinet, des pompiers, de la police, de la discipline médicale et des services techniques s’est réunie pour évaluer le dispositif général. Ainsi, pour les soumonces de ce week-end, les plannings et parcours des sociétés de gilles ont été analysés et nous avons décidé qu’un véhicule tampon avec un gyrophare orange serait présent afin de fermer les cortèges."

Depuis plusieurs années déjà, des mesures importantes de sécurisation ont été adoptées pour la cavalcade. "Des signaleurs sont présents en début et fin de cortège et le périmètre du centre de Jemappes est fermé par des blocs béton, des pitagones, des urchins et des barrières lors de la Cavalcade. Néanmoins, afin de garantir la sécurité maximale de chacun, il a été décidé d’intégrer également les soumonces dans notre dispositif", conclut le Bourgmestre.

Pour garantir la sécurité de tous durant cet événement, la zone de police Mons-Quévy prévoit un déploiement d’une vingtaine de policiers ainsi qu’un renfort interne par le Département de l’Intervention et les équipes de sécurisation PUMAS. De leur côté, les gardiens de la paix de la ville de Mons seront orientés vers les barrières d’accès dans le centre de Jemappes et seront chargés d'orienter la population selon les déviations en vigueur.