Le drame a eu lieu à quelques dizaines de mètres du commissariat central de Mons.

Le numéro 116 du Boulevard Sainctelette, non-loin de l'hôtel de police de Mons, a été le théâtre d'un terrible drame. "C'est horrible... C'est la première fois qu'il se passe quelque chose comme cela en 40 années", confie le propriétaire de l'immeuble d'appartements, horrifié par ce qui s'est passé entre ses murs. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 heure du matin, des cris ont retenti dans les couloirs. C'était ceux de Céline, une jeune femme de 33 ans qui louait un petit appartement seule avec sa petite fille de 4 ans. Elle venait de se faire agresser au couteau, dans le premier appartement du bâtiment, situé juste à côté de la porte d'entrée.

Devant la porte, des traces de sang étaient encore visibles mardi matin. "Selon moi, Céline a passé la soirée avec le jeune homme qui habitait là", témoigne un voisin qui appréciait Céline par ses qualités humaines et sa gentillesse. "C'est la première personne que j'ai rencontrée lorsque je suis venu vivre ici il y a trois ans. Elle était vraiment sympathique et on pouvait discuter ensemble de tout. Et puis, elle vivait pour sa fille. Elle faisait tout pour elle."

Adrien, le suspect et locataire de l'appartement où Céline a passé la soirée, aurait asséné plusieurs coups de couteau à sa voisine. "Je sais bien que Céline s'était déjà fait draguer plusieurs fois par lui", raconte encore le voisin. "Il était célibataire et Céline était une jolie fille... Il y a probablement un rapport. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas mais la situation a dégénéré."

Le suspect âgé de 37 ans a été interpellé par la police peu de temps après les faits. C'est même lui qui aurait contacté les services de secours. A leur arrivée, il était toutefois trop tard. Le parquet de Mons s'est saisi de l'enquête et confirme les faits. Le jeune homme, âgé d'une trentaine d'années, a été auditionné ce mardi par un juge d'instruction. Un mandat d'arrêt devrait être délivré à son encontre cet après-midi.

© SH