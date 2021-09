Faire contrôler sa voiture à Maisières, ce ne sera plus possible dans un futur pas si lointain. Autosécurité, l’entreprise agréée aux manettes des centres de contrôle technique chez nous, va en effet fermer le site. Il est trop vétuste, comporte de l’amiante et surtout, il n’offre aucune possibilité d’extension. Or, de la place, Autosécurité en a besoin, car le charroi ne cesse d’augmenter et les motos pourraient même entrer dans la danse.

Que les automobilistes de la région montoise qui ont l’habitude de faire la file pour leur contrôle se rassurent, Maisières ne va pas rendre l’âme sans plan B. Autosécurité prépare en fait une grande réorganisation de ses centres de contrôle pour le Hainaut, une réorganisation qui aura également des impacts sur Cuesmes, Lobbes et… Binche !