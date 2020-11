Deux ans. Cela fait depuis le mois de décembre 2018 que les travaux de l'autoroute E19/E42 à hauteur de Mons sont en route. Si la majeure partie du chantier a été terminée pour la fin 2019, permettant de rouvrir la voirie à la circulation sur plus de 8 kilomètres, il subsiste toujours un tronçon de 3 kilomètres entre Nimy/Maisières et Obourg. Cette dernière partie du chantier, lancée en février 2020, ne porte plus que sur trois ponts.

Sur ce tronçon, la circulation reste réduite à deux voies dans chaque sens sur toute la zone en travaux avec une vitesse limitée à 70 km/h tandis que les usagers qui viennent de la France ne peuvent plus sortir à l’échangeur n° 23 "Nimy/Maisières". De quoi faire grincer les dents de bon nombre d'automobilistes surtout que plusieurs zones sont déjà achevées.

(...)