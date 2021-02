Évoqué depuis des années, le projet Renouv'O est en train de prendre forme à Mons. Les travaux ont commencé pour faire sortir de terre ce grand immeuble qui offrira 9.000 m2 de bureaux, loués pour la plupart par des services de la Région wallonne.

Mais alors que le chantier avance, certaines associations s'inquiètent pour l'intérêt archéologique du site. Renouv'O ne va pas seulement s'ériger en lieu et place de l'ancien centre de tri postal. Il est surtout situé sur les ruines de l'abbaye du Val des Écoliers dont subsiste encore la tour. "Il est prévu que des archéologues explorent le site avant de finaliser le projet pour voir s'il n'y a pas des trésors du patrimoine montois qui méritent d'être sauvegardés. C'est d'ailleurs une obligation pour ce type de permis", explique Jean-Noël Deroux de l'association Sauve mon petit pat'. "A notre connaissance, il n'y a encore eu aucune inspection. Or les travaux avancent. On redoute évidemment de voir couler le tout sous le béton. Car on sait que l'abbaye, notamment son cimetière, était en partie située sur ce site. On ne devrait pas y découvrir de grands trésors. Mais on pourrait tout de même y trouver des sépultures ou même des outils susceptibles de présenter un certain intérêt pour l'Histoire de Mons."