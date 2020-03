Il préside le jury 100% belge de la compétition parallèle du FIFM.

Au cinéma, à la télévision ou sur les planches, Charlie Dupont multiplie les projets. Après avoir tourné avec Karin Viard sous la caméra d'Olivier Peyon, il jouera les prolongations à Bruxelles avec la pièce Les Emotifs anonymes. En attendant, il pose ses valises dans la Cité du Doudou pour présider le jury de la compétition parallèle du Festival de Mons.

C'est comment de présider ce jury 100% belge de la toute première compétition parallèle du Festival de Mons?

C'est tout d'abord un grand plaisir, car j'ai une histoire avec ce festival. Nous y avions eu un accueil génial pour un film que nous avions autoproduit, Deux au carré, et que nous avions présenté en première mondiale ici, à Mons. J'apprécie aussi qu'on me demande de présider un jury 100% belge qui est par nature susceptible de déraper un peu plus pour apprécier des films qui parlent d'amour, mais de manière décalée. J'adore ça. Je suis convaincu qu'on ne peut pas être pertinent sans être impertinent. Jean-Luc Godard avait d'ailleurs cette phrase magnifique: "Souvenons-nous de la marge, parce que c'est elle qui fait tenir la page."

Vous êtes bien entouré dans ce jury…

C'est formidable. Soulignons que nous avons un jury communautairement mixte avec Daan qui est d'abord néerlandophone avant d'être sympathique. Et c'est un chanteur que j'adore. Stéphanie Crayencour, je l'ai dirigée dans un film et j'ai réalisé un clip pour elle. Micha Wald a une personnalité cinématographique hyper intéressante. Enfin, Khadija Leclere est incontournable comme directrice de casting. C'est amusant de se retrouver avec elle dans ce jury et de discuter de la manière dont elle voit le cinéma. Les débats de ce jury se passent très bien jusqu'à maintenant.

Vous êtes à Mons pendant une semaine. Avez-vous le temps de profiter de la Cité du Doudou?

Très peu. On fait la navette entre l'hôtel et le cinéma. Mais c'est une ville que je connais très bien. Je viens d'Ellezelles et enfant, je faisais des stages Adeps à la Sapinette, près du Grand Large. J'ai connu mes premiers émois amoureux dans les cabanons de la Sapinette.

Votre pièce adaptée du film, Les émotifs anonymes, a cartonné au Théâtre Le Public à Bruxelles. Comment est né le projet?

Je jouais Hard, adapté d'une série que nous avions faite pour Canal, à Paris l'année passée. C'était au Théâtre de la Renaissance, dirigé par Arthur Jugnot, un vieux pote. Philippe Blasband est venu nous voir un soir. Il avait écrit une pièce que j'avais jouée, Tuyauteries, mais aussi le film Les émotifs anonymes. Il avait justement envie de l'adapter au théâtre. Arthur Jugnot, qui est un grand metteur en scène, était super emballé. Tout s'est mis en place rapidement. On vient de jouer la pièce deux mois à au Théâtre Le Public. On la reprend en septembre et octobre, pour cause de succès. Ensuite, nous partirons en tournée en France et en Belgique.

Des projets au cinéma?

Je viens de tourner dans un film d'Olivier Peyon, Tokyo Shaking. J'y joue le mari de Karin Viard. C'est une très belle métaphore de la fin du monde qui se passe pendant la catastrophe de Fukushima.