Officiellement, c'est la salle d'armes, mais beaucoup y ont célébré des fêtes en tout genre. L'asbl du Château d'Havré voulait toutefois y apporter une touche finale en terminant les plafonds qui aujourd'hui, ont plus des allures de hall omnisports, ce qui tranche avec le décorum.

Ces travaux de rénovation, étalés sur plusieurs phases, avaient commencé il y a une quinzaine d'années. "Une dalle de béton avait été coulée en guise de toiture. Sous un revêtement métallique, de grosses poutres avaient été placées. C'était nécessaire pour consolider le bâtiment, mais ce n'était pas très esthétique", confesse Vincent Dogimont, de l'asbl du Château d'Havré.

Il y a quelques mois, une campagne de financement participatif était donc lancée pour pouvoir mener la dernière phase des travaux de rénovation, celle qui permettrait de doter la salle de plafonds dignes de ce nom. Par des chemins détournés, l'objectif a pu être atteint. "Nous avions pour but d'atteindre les 10.000 euros. Sur le site de crowdfunding, nous sommes arrivés à 2.000 euros. Mais nous avons récolté pratiquement la même somme à travers des dons que des gens ont versés directement sur notre compte. Il y a enfin deux sociétés privées qui se sont manifestées pour nous soutenir. Nous avons pu finalement récolter 12.000 euros."

Le budget total des travaux est de 25.000 euros. Et le chantier a pu démarrer la semaine dernière déjà. L'asbl savait qu'elle devrait aussi prendre sur ces réserves et ne souhaitait pas perdre de temps. "Nous avons profité du confinement pour lancer ce chantier, car c'était difficilement envisageable tant qu'il y avait des réservations. Théoriquement, les travaux seront terminés pour la mi-mars et nous espérons pouvoir accueillir à nouveau des événements à partir du mois d'avril. La salle sera plus belle avec ces nouveaux plafonds, il y aura un tout nouvel éclairage, moins énergivore."

C'en sera fini pour la salle des armes. Les châssis devront bien faire peau neuve, un jour ou l'autre, mais ce n'est pas une priorité. Pour l'heure, c'est également du côté de la tour d'Enghien que l'on s'active. Cette partie du château est également en rénovation, et le travail ne manque pas.