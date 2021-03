Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a prononcé lundi une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire contre un homme poursuivi pour tentative de meurtre et port d'arme. Les faits ont eu lieu le 31 octobre 2019 dans un café de Cuesmes. Des peines de quatre et trois ans de prison ferme ont été prononcées, par défaut, contre deux autres prévenus, auteurs présumés d'un vol avec violence commis la veille des faits chez l'ex-femme du tireur. Leur arrestation a été ordonnée.

Le 31 octobre 2019, un coup de feu a été tiré dans le café "Le Peuple" à Cuesmes. L'auteur était entré dans le café pour régler ses comptes avec deux hommes qui, la veille des faits, avaient commis un vol avec violence chez son ex-compagne. Ces deux hommes ont porté des coups à son ex-femme et à ses fils, et un téléphone a été volé. Les victimes ont reconnu leurs agresseurs, lesquels ont débarqué chez eux en raison d'une dette.

Dans le café, le prévenu était agité et il a importuné les clients. Il a sorti une arme chargée et l'a pointée sur le front de l'un des deux voleurs présumés. Une bagarre a éclaté et le coup de feu a été dévié, la balle s'est logée dans le chambranle d'une porte. L'auteur était dans un état d'ivresse avancé (2,83 grammes alcool par litre de sang).

L'auteur du coup de feu a déjà été condamné neuf fois par le tribunal correctionnel. Il avait notamment écopé d'une peine de travail de 120 heures pour infraction sur les armes, menaces et rébellion prononcée le 22 mars 2011. Une expertise en santé mentale a mis en évidence des traits antisociaux. Me Itani, l'avocat du tireur, avait demandé une requalification en menace. Le tribunal n'a pas requalifié les faits.