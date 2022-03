U.P.

En février 2021, l’intercommunale IDEA introduisait une demande de permis pour implanter 5 éoliennes sur le zoning industriel de Ghlin-Baudour. Un an plus tard, une nouvelle enquête publique va démarrer dans les cinq communes considérées comme impactées par ce projet. Cette deuxième consultation fait suite à l’introduction de plans modificatifs et d’un complément d’évaluation des incidences sur l’environnement.

"Il n’y a pas de changements majeurs à ce projet, indique Émilie Zimbili, chargée de communication de l’IDEA. Les lieux d’implantation, le nombre de machines, la hauteur du mat, la puissance...Tout cela ne change pas." Si une nouvelle procédure a été introduite, c’est suite à une remarque du DNF (Département de la Nature et des Forêts) concernant une zone boisée en bordure de propriété d’une entreprise, concernée par la mise en place de différentes cabines. Une zone où le goéland cendré, un nicheur rare en Wallonie, a été observé.

"L’Institut royal d’ornithologie a procédé à une étude d’observation de l’espèce, qui s’est étalée sur une année comme il s’agit d’un oiseau migrateur. La conclusion de l’étude a été positive et ça a permis d’objectiver le projet." Les adaptations par rapport à la première mouture de ce projet de champ éolien se sont donc faites à la marge, comme le déplacement de l’emplacement d’une cabine électrique.

Le projet porté par IDEA et Luminus concerne 5 machines d’une puissance de 3,5 à 4,2 MW. Elles produiront de l’électricité renouvelable qui sera partiellement redistribuée vers 3 entreprises locales et en complément réinjectée dans le réseau, permettant d’alimenter les ménages. En cas d’octroi de permis, ces éoliennes seront érigées près des implantations de H&M, B Post et AW Europe.

L’enquête publique démarre dès ce 31 mars. Le dossier pourra être consulté dans les administrations communales de Mons, Boussu, Jurbise, Quaregnon et Saint-Ghislain jusqu’au 2 mai. La décision d’octroi de permis sera prise conjointement par le Fonctionnaire Technique et le Fonctionnaire Délégué de la Région wallonne.