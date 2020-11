Pour améliorer le cadre de vie des habitants et offrir un lieu d'amusement aux petites têtes blondes, le Collège communal de Mons vient de débloquer un nouvel investissement. Objectif ? Rénover et créer de nouveaux espaces de jeux pour les enfants et les familles à Flénu, Havré, Harmignies, Hyon et Mons. "Nous avons en effet bouclé toute la procédure administrative et budgétaire préalable au lancement de ces nouveaux aménagements bien utiles", précise le bourgmestre Nicolas Martin.

L’objectif est de permettre à chaque enfant de pouvoir s’amuser et s’épanouir dans sa Ville, à distance raisonnable de son habitation. "Nous voulons aussi permettre aux citoyens de profiter de lieux conviviaux permettant à nos enfants de se changer les idées. Notre objectif est de couvrir progressivement tous les villages et communes du Grand Mons d’ici la fin de la mandature. D’autres lieux, dans d’autres villages, feront donc aussi l’objet d’aménagements à l’avenir."

Les cinq lieux couverts par le nouvel investissement sont l'école maternelle de la rue à Charette à Flénu (remplacement du jeu vétuste toujours sur place), l'école maternelle d'Hyon rue Louis Pierard (remplacement du jeu vétuste déjà retiré), la création d'un espace à Harmignies, à la rue Berlanger, le Château d'Havré (complément sportif à l'aire de jeux existante) ainsi que l'aménagement d'un espace au sein de la résidence Vintergnier à Mons.

Ces implantations suivent les derniers projets réalisés comme Saint Symphorien ou Harveng. "Il nous restera ainsi essentiellement Spiennes, Nouvelles et Maisieres, dont les dossiers sont en cours", ponctue le bourgmestre.