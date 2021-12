En 2021, le Festival international de Mons s’était exceptionnellement décliné en été. En 2022, le FIFM rempile pour une 37e édition qui se tiendra du 11 au 19 mars.

C’est donc un jour de plus pour le festival dédié au 7e art. "C’est l’occasion de faire plaisir à nos partenaires, nos invités et surtout au public", commente Maxime Dieu, délégué général.

La programmation du festival proposera un volume de films large et diversifié dont un grand nombre d’inédits en Belgique, deux sections compétitives de longs-métrages, une compétition de courts-métrages belges, des débats avec des équipes de films, des séances et activités à destination du jeune public et des rencontres professionnelles.

Cette 37e édition du FIFM pourra en outre compter sur le retour du Plaza Art, rebaptisé Plaza Arthouse Cinema. Le temple du cinéma d’art et essai a en effet rouvert ses portes cet été et sera une étape incontournable du FIFM.