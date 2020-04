Un grand concert sera donné ce dimanche sur à 20h.

Pour témoigner son soutien au personnel soignant et à tous ceux qui sont sur le pont, certains applaudissent, d'autres frappent sur des casseroles ou jouent du tambour tandis que les services d'incendie et les policiers font chanter leurs sirènes. Certaines communes ont également pris l'initiative de faire sonner leurs cloches chaque soir à 20 heures. Mais à Mons, on a aussi voulu faire chanter le Beffroi.

Dimanche dernier, le carillonneur Patrice Polliart a ainsi livré un concert inédit en hommage au personnel médical, livrant dans une prestation exceptionnelle des airs du folklore et des musiques populaires wallonnes. Vu le succès rencontré via son direct sur la page Facebook de la Ville de Mons, le couvert sera remis ce dimanche 12 avril, toujours à 20 heures.

Mais cette fois, c'est Charles Dairay qui prendra le relais pour un concert assez particulier puisque les Montois ont invités durant la semaine à composer la setlist de sa prestation. Et les Montois ont voté en masse pour écouter de grands classiques de variété française mais aussi quelques titres plus surprenants. Le concert débutera d'ailleurs par la Marche Impériale de John Williams, la fameuse musique de Dark Vador.

Place ensuite à la chanson du Doudou que les Montois pourront entonner en cœur depuis leurs balcons ou leurs jardins. La playlist se dirigera alors vers Charles Aznavour, Yann Thiersen, l'hymne de Game of Thrones, les Beatles, Jacques Brel, Julien Clerc, Johnny Hallyday, Claudre François, Serge Gainsbourg, Barbara, Joe Dassin ou William Sheller.

A noter que le parc du Beffroi sera fermé. Il est donc inutile de se déplacer. Pour les personnes qui le désirent, un live du concert sera proposé sur la page Facebook de la Ville de Mons.

Voici les 20 chansons sélectionnées :

1 - John Williams : Dark Vador's theme

2 - Le Doudou

3 - Charles Aznavour : Emmenez-moi

4 - Yann Thiersen : La vaste d’Amélie

5 - Ramin Jawadi : Games of thrones

6 - The Beatles : Yesterday

7 - Jacques Brel : Amsterdam

8 - Juliens Clerc : Ma préférence

9 - Johnny Halliday : Que je t’aime

10 - Claude François : Un lundi au soleil

11 - Serge Gainsbourg : La Javanaise

12 - Charles Aznavour : La Bohème

13 - Sherman Richard et Robert : It’s a small small world

14 - Franck Sinatra : Stranger in the night

15 - Miler Green : In the mood

16 - Charles Trenet : Y’a de la joie

17 - Barbara : L’aigle noir

18 - Bourvil : Un oranger sur le sol irlandais

19 - Joe Dassin : Les champs Elysées

20 - William Sheller : Un homme Heureux