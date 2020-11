Les craintes sont vives, au sein des équipes de la télévision locale Mons-Borinage. Par voix de communiqué, le SETca Mons-Borinage annonce ce jeudi que « la rupture est totale avec le directeur général de Télé MB », David Flament. Un préavis de grève avait été déposé par le personnel le 9 novembre dernier et est arrivé à son terme, sans qu’aucune issue ne puisse être dégagée.

"Les problèmes rencontrés sont ancrés et multiples, ils concernent tant l'aspect relationnel que l'aspect organisationnel", explique le syndicat. "L'organisation est à ce point chaotique que les programmes de rentrée sont mis au frigo jusqu'en janvier, suite à une décision unilatérale de la direction, à l'encontre des porteurs de projets eux-mêmes, motivés à faire germer de nouveaux projets même en ces temps de crise sanitaire qui nous obligent à nous réinventer. Les programmes sont devenus à ce point rares que nous craignons pour la survie même de la chaîne."

Les relations professionnelles ne seraient pas non plus au beau fixe. "Elles se conjuguent aujourd'hui dans un climat relationnel dégradé. Tellement dégradé que la direction a cru bon de faire appel à l'Ordre des Médecins pour contester un certificat médical, en pleine pandémie, que le responsable du service technique est absent pour maladie depuis plusieurs mois et que l'absentéisme est le triste révélateur d'un climat délétère."

En décembre 2015 déjà, une motion de méfiance à l’encontre du directeur, en poste depuis deux ans et alors que la télévision locale traversait une période financière agitée, avait été déposée à la suite de relations dégradées entre ce dernier et le personnel. "Aujourd’hui, cette confiance n’est pas restaurée, que du contraire. " Le SETca a demandé à être entendu par le conseil d’administration de la chaine locale afin "de dégager une solution à cette problématique."

Le personnel "est décidé à donner une chance à la concertation mais les craintes sont immenses". Le préavis étant à terme, des actions sont à prévoir. Le principal intéressé, David Flament, n’a quant à lui pas souhaité s’exprimer.