La mue du quartier Fariaux se poursuit avec le projet de 13 immeubles à appartements et 58 maisons.

La Ville de Mons souhaite passer le cap des 100.000 habitants, et voilà un projet qui devrait considérablement rapprocher la Cité du Doudou de son objectif. Deux gros promoteurs, Thomas & Piron d'une part et Delzelle d'autre part, se sont associés pour faire sortir de terre le Clos des Artistes. Des centaines de logements se profilent ainsi à l'horizon de la ZACC 25, sobriquet technico-administratif d'un vaste site à réhabiliter au quartier Fariaux, non loin de l'hôpital Ambroise-Paré.