Ils sont plus nombreux à demander de l'aide en cette période compliquée.

Depuis juin 2017, la Petite Maison du Peuple distribue des colis alimentaires afin de venir en aide aux plus démunis. En cette période délicate, les bénévoles continuent à s’investir sur le terrain, en prenant évidemment toutes les mesures de précaution qui s’imposent. Le public est cependant quelque peu différent.

"Nous constatons effectivement quelques changements. Les gens qui sont "habitués" ne viennent plus forcément, par crainte de contamination malgré toutes les précautions qui sont prises", explique Jean-François Hubert, président de l’asbl. "En revanche, une autre catégorie de personnes fait désormais appel à nous : des travailleurs et des indépendants."

Ceux-ci sont en effet nombreux à avoir été confrontés au chômage économique dans le cadre de cette crise. "Ce sont des personnes qui sont amputées d’une partie de leur salaire et qui ont désormais du mal à joindre les deux bouts. Cela représente entre 30 et 40 colis par semaine environ. Pour le reste, nous tournons autour de 250 colis distribués par semaine."

Pour les personnes les plus fragilisées, ayant des difficultés à se déplacer, les bénévoles assurent à nouveau les livraisons. "C’est une situation extrêmement difficile à vivre et la solidarité est plus que jamais nécessaire. Nous pouvons heureusement compter sur certains de nos partenaires, notamment le directeur du Cora, qui continuent à nous livrer des marchandises de très grande qualité."

Et le président de l’association de poursuivre : "Contrairement à d’autres associations, nous avons pu continuer à fonctionner normalement. Nous sommes équipés de masques, de blouses, de visières,… Mais surtout, nous continuons à entretenir nos contacts et notre réseau pour ne pas connaitre de difficultés d’approvisionnement. Chacun doit mettre la main à la pâte pour que la solidarité continue."