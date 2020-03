Les résultats des forages et fouilles sont en cours d'analyse.

Lentement mais sûrement, le dossier du site des Vanneaux avance. Dans le cadre de sa réhabilitation, la SPAQuE avait entrepris 14 forages et 11 fouilles jusqu’à six mètres de profondeur pour ensuite poser quatre piézomètres de 20 mètres de profondeur. La SPAQuE confirme que cette étape, cruciale pour la suite du projet, est désormais terminée.

"L’interprétation des résultats est actuellement en cours", annonce Caroline Charlier, chargée de la communication de la SPAQuE. "Lors de ce premier semestre, nous pourrons entreprendre la rédaction du rapport d’étude combinée et procéder à l’élaboration du projet d’assainissement. D’après le planning, les travaux de dépollution devraient débuter en janvier 2021."

Il faudra donc encore patienter un peu avant de voir ce chancre, situé entre l’axiale boraine et la rue du Pont d’Arcole à Colfontaine, disparaitre et finalement renaitre. Les derniers bâtiments de l’ancien charbonnage avaient été déconstruits au printemps dernier. Ce processus de déconstruction-reconstruction est, à pareille envergure, une première en Wallonie. Il devrait permettre de construire un nouvel hôtel de ville où tous les services administratifs, ainsi que le CPAS et les bibliothèques communales seront réunis sur un seul et même site.

Le projet a été financé par les Fonds européens FEDER et la Wallonie pour un montant de 1.750.000 euros. Le site des Vanneaux abritait autrefois l’ancien charbonnage siège n° 3/5 d’Hornu-Wasmes, dont les activités ont cessé en 1957. Les bâtiments ont ensuite été occupés par différentes PME tandis que le terril a été exploité pour faire place à l’axiale boraine. Le site était devenu depuis lors un véritable chancre.